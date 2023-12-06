Москва, 6 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Военную службу по призыву можно будет проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, говорится в поправках к проекту о добровольческих формированиях, которые появились 6 декабря в думской электронной базе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации, » дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — сказано, в частности, в тексте поправок.

При этом отмечается, что лица, признанные иноагентами к такому формату срочной службы допущены не будут.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в России приняли поправки касательно военной службы. Так, в них включили повышение призывного возраста до 30 лет, повышение предельного возраста пребывания в запасе отдельных категорий россиян, правила службы по контракту, размеры штрафов и другие изменения.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбу и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.