Москва, 25 июля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании 25 июля в третьем, окончательном чтении приняла поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе», которая предусматривает увеличение верхней границы призывного возраста срочной службы с нынешних 27 лет до 30 лет и сохранение нижней границы на уровне 18 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно документу, призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапности повышения верхней границы призывного возраста. Норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.

Согласно поправкам ко второму чтению, граждане, проходящие срочную службу по призыву, смогут заключать контракты о прохождении военной службы на один год. Аналогичные нормы распространяются и на граждан, не пребывающих в запасе. При этом находящиеся в запасе граждане наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на один год или меньший срок.

Также в ходе заседания Госдума РФ во втором и третьем, окончательном чтениях приняла поправку о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат.

Кроме того, увеличены штрафы за непредоставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учёт. Для юридических лиц они составят от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. Также вводится штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.

ГД приняла поправку о запрете выезда из России гражданам, которым направлена повестка из военкомата, в том числе по месту работы или учёбы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введении в армии других структурных изменений.

15 июня в ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении до 30 лет верхней границы призывного возраста. В законопроекте предусматривался переходный период до 2026 года.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что введение призывного возраста с 18 до 30 лет связано с демографической ситуацией и нацелено на обеспечение стабильного числа призывников.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.