Москва, 18 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Госдума России приняла в третьем чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан с воинскими званиями. Сообщение об этом опубликовано 18 июля на сайте нижней палаты парламента.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Предельный возраст пребывания в запасе повышен для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Изменения внесены в закон о воинской обязанности и военной службе.

«Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет», — говорится в сообщении.

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан с воинскими званиями старших офицеров повышен с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве сохраняется на уровне 70 лет.

Кроме того, закон позволяет гражданам, которые находятся на срочной службе или в запасе, заключить контракт на участие в операциях ВС России за пределами страны.

Как сообщало ИА Регнум, поправку о повышении предельного возраста пребывания в запасе Госдума 14 июля одобрила во втором чтении. Законопроект также предусматривает право для иностранцев заключить контракт на пребывание в резерве без доступа к гостайне. Авторы инициативы отмечали, что в резерв смогут поступить проживающие в Крыму, Севастополе и других российских субъектах граждане с гражданством Украины, которое не прекращено по не зависящим от них причинам.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») пояснил в беседе с ИА Регнум, что повышение предельного возраста пребывания в запасе — нормальная и естественная ситуация для трансформирующейся системы вооружённых сил. По его словам, армия должна измениться плавно и постепенно, при этом самый главный и необходимый шаг — повышение призывного возраста. Это потребует и дополнительных изменений, связанных с возрастными порогами.