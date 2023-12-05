Вашингтон, 5 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Власти США расширили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний. Об этом 5 декабря сообщили в министерстве финансов США.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Санкционный список пополнили, в частности, фирмы из Кипра, Бельгии, Нидерландов и Белоруссии, среди которых — Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, ОАО «Зенит Беломо», ОАО «Управляющая компания холдинга Горизонт», Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар».

Кроме того, в опубликованном документе американского министерства торговли говорится, что США ввели экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России. Среди российских организаций в список, в частности, попала авиакомпания «Северо-Запад», «Электроком ВПК», АО «Геомир», ООО «Дружба» и другие.

В американском списке экспортных ограничений также оказались четыре компании из Кипра, по три организации из Армении и Бельгии, а также по одной компании из Белоруссии, Китая, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций и вводе ограниченийв отношении трёх танкеров, перевозящих российскую нефть марки Urals по стоимости выше «установленной» на уровне 60 долларов за баррель. Согласно данным, опубликованным на сайте американского ведомства, рестрикции введены в отношении судов NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большая часть антироссийских санкций, введённых Западом, останется в силе даже после завершения конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что России нужно наладить собственное независимое производство, чтобы не страдать в случае введения новых санкций.