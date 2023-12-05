Вашингтон, 5 декабря, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Для Украины существует большой риск поражения в конфликте с Россией, если со стороны США будут новые задержки с выделением помощи, констатировал в ходе выступления в Институте мира в Вашингтоне глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если помощь, которая обсуждается в Конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть этот конфликт», — сказал он.

Ермак отметил, что украинские войска ведут оборонительные действия, наступательные операции лишь по отдельным направлениям. Концентрация российских сил создаёт для ВСУ сложности, добавил он.

Без прямой бюджетной поддержки украинским властям будет трудно выполнять свои обязательства перед населением, заключил глава офиса Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, в США допустили, что провал контрнаступления ВСУ может полностью лишить Украину финансирования. Журналист CNN Стивен Коллинсон признал, что сейчас нет никаких гарантий продолжения поддержки Киева столько, сколько будет длиться конфликт, поскольку на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что противники финансовой поддержки Украины выступают за укрепление стратегической позиции президента РФ Владимира Путина. Он напомнил, что у администрации США почти закончились деньги и время на поддержку Украины.

Если Конгресс не одобрит новый пакет помощи ВСУ, то у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, предупредила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.