Вашингтон, 5 декабря, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Противники финансовой поддержки Украины выступают за укрепление стратегической позиции президента РФ Владимира Путина, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

The White House Джейк Салливан

«Каждый член Конгресса, который не поддерживает финансирование Украины, голосует за исход, который упрощает победу Путина. Голосование против поддержки Украины — это голосование за улучшение стратегической позиции Путина», — сказал он.

Советник Байдена напомнил, что у администрации США почти закончились деньги и время на поддержку Украины.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Bloomberg, голосование в Сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы. Если Конгресс не одобрит новый пакет помощи ВСУ, то у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.

В зоне специальной военной операции ВСУ не в состоянии маневрировать из-за большого количества мин и танковых засад российских войск, признало ранее руководство украинской армии. По словам бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, российские вертолёты, дроны и артиллерия при каждой попытке продвижения уничтожают украинскую бронетехнику.