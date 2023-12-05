Вашингтон, 5 декабря, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Провал контрнаступления ВСУ заставляет скептиков задавать вопросы о том, насколько эффективно расходуется предоставляемая Киеву помощь и сколько ещё продлится конфликт, пишет 5 декабря журналист CNN Стивен Коллинсон.

По его мнению, сейчас нет никаких гарантий, что США продолжат оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет длиться конфликт.

«И это весьма обоснованные тревоги с учётом того, что на помощь Украине тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. По её словам, бездействие законодателей рискует поставить Украину на колени на поле боя и увеличит вероятность военных побед России.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, в свою очередь, отметила, что к концу 2023 года США могут оказаться в ситуации, когда им будет трудно помогать Киеву, не снижая боеготовности собственных вооружённых сил.

Политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что в США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга, и республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам Белого дома.