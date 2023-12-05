Москва, 5 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Владимира Блоцкого. Проект постановления принят на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Владимир Федоренко/РИА Новости Владимир Блоцкий

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Блоцкого Владимира Николаевича», — говорится в проекте постановления.

Полномочия депутата прекращаются с 4 декабря на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.

Блоцкий являлся депутатом Госдумы от КПРФ с 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Решение принято путем открытого голосования, за — 337, против — 58, воздержались 14 парламентариев. В октябре 2021 года полиция задержала депутата в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Изначально он отрицал свою вину, но позже изменил показания, признав себя виновным в незаконной охоте.