Москва, 5 декабря, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 13 ноября. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже 5 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным на 15:34 мск, доллар подорожал на 1,2%, до 92,01 рубля. К 16:02 мск американская валюта ускорила рост и уже находилась на уровне 92,12 рубля.

При этом курс евро вырос до 100 рублей — впервые с 26 октября. Курс юаня увеличился на 1,13%, до 12,877 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 20 ноября. При этом курс евро также рос и достиг отметки 98,28 рубля.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко 22 ноября в беседе с ИА Регнум заявила о возможном возвращении до конца года к курсу 90 рублей за доллар. Она отметила, что спрос на иностранную валюту обычно растёт в преддверии новогодних праздников.