Москва, 1 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Курс доллара США на Мосбирже 1 декабря превысил ₽90 впервые с 20 ноября. Данные публикуют на сайте валютной торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Американская валюта преодолела отметку ₽90 в 12:49 и продолжила расти до ₽90,1. Потом курс стал снижаться. По данным на 13:32, за $1 давали ₽90,04.

Курс евро с начала торгов на Мосбирже также рос и к 13:09 достиг отметки ₽98,28. Потом европейская валюта стала дешеветь, и на 13:35 за неё давали ₽98,11.

Как сообщало ИА Регнум, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова 30 ноября заявила о росте объёмов продаж иностранной валюты экспортёрами в октябре на 36%. Она также отметила, что рубль за последние два месяца укрепился на 10%. По её мнению, этому способствовало повышение Центробанком ключевой ставки, так как это простимулировало компании конвертировать валютную выручку.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко 22 ноября в беседе с ИА Регнум заявила о возможном возвращении до конца года к курсу ₽90 за $1. Она отметила, что спрос на иностранную валюту обычно растёт в преддверии новогодних праздников.