Москва, 5 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Госдума 5 декабря ратифицировала соглашение, предусматривающее создание учебных центров для совместной подготовки Вооружённых сил России и Белоруссии.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — сказано в тексте законопроекта.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о ратификации соглашения с Минском о подготовке военных был внесён в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в конце октября.

Учебно-боевые центры, как указано в соглашении, предназначены для совместной подготовки военнослужащих, практической отработки задач боевой подготовки, повышения уровня слаженности и боевой выучки. В число основных задач центров также входят обмен опытом, обучение практическим навыкам обращения с вооружением и техникой обеих сторон, унификация боевой подготовки российских и белорусских военных.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что в стране действуют два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих, ещё один такой центр действует в России. Белорусские центры работают с военнослужащими ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии.