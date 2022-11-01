Минск, 1 ноября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих действуют на территории Белоруссии, и один — в России. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко, сообщает БЕЛТА.

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«Соответствующим указом президент Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки. В настоящее время два из них готовят военнослужащих на территории Белоруссии (ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии) и один — на территории России», — рассказал Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 октября подписал указ об одобрении проекта соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран.