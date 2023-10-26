Москва, 26 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения, предусматривающего создание учебных центров для совместной подготовки ВС России и Белоруссии. Документ опубликован 26 октября в электронной базе Госдумы.

Виктор Драчев/ТАСС

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — говорится в тексте законопроекта.

Учебно-боевые центры, как указано в соглашении, предназначены для совместной подготовки военнослужащих, практической отработки задач боевой подготовки, повышения уровня слаженности и боевой выучки. В число основных задач центров также входят обмен опытом, обучение практическим навыкам обращения с вооружением и техникой обеих сторон, унификация боевой подготовки российских и белорусских военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что в стране действуют два совместных российско-белорусских центра подготовки военнослужащих, ещё один такой центр действует в России. Белорусские центры работают с военнослужащими ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии.