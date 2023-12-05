Москва, 5 декабря, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Автомобиль певца Сергея Трофимова (Трофима) попал в ДТП в Новой Москве. Об этом 5 декабря сообщил источник ИА Регнум.

Максим Блинов/ РИА Новости Певец Сергей Трофимов

Отмечается, что авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Автомобиль Трофима Genesis столкнулся с Volkswagen. По предварительной информации, никто не пострадал.

Самого певца в машине не было. Сейчас он находится в Новом Уренгое, где у него запланирован концерт. По словам Трофима, за рулём был его водитель.

Как сообщало ИА Регнум, в августе рядом с торгово-развлекательным центром «Гринвич» в Екатеринбурге в дорожную аварию попал певец и танцор Niletto (Данил Прытков). В результате никто серьёзно не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

В июне актёр театра и кино Станислав Куроптев погиб в результате ДТП в Ярославской области. Его автомобиль, двигавшийся по трассе Ярославль — Москва, задел фуру. Обе машины остановились, водители вышли на обочину, чтобы обсудить аварию. В этот момент сзади в фуру въехала другая фура, и их сбило, актёр погиб на месте.