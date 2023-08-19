Екатеринбург, 20 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Популярный певец и танцор Niletto (Данил Прытков) сообщил, что попал в дорожную аварию в Екатеринбурге. Исполнитель рассказал об этом в истории на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дарья Драй ИА REGNUM Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

По словам артиста, ДТП произошло рядом с торгово-развлекательным центром «Гринвич».

«Дверь минусонули. Нормально двигаемся», — сказал певец.

У второго участника ДТП якобы дверь можно вообще не снимать, а сразу пересаживаться на велосипед, добавил Niletto.

Судя по всему, серьёзных травм ни у кого нет, автомобили получили механические повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня российский певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Московской области. Авария произошла около деревни Брехово на Пятницком шоссе. Абрамов ехал в автомобиле Porsche на пассажирском сиденье. В определённый момент машина съехала в кювет и загорелась, в результате чего погиб водитель.

5 августа в дорожной аварии на трассе М-2 «Крым» в Московской области пострадала певица Лада Дэнс. Её госпитализировали в клинический госпиталь имени Н. Бурденко в состоянии средней тяжести. По словам директора исполнительницы Сергея Пудовкина, артистка ехала домой с корпоративного выступления.

19 августа впервые после ДТП Лада Дэнс приняла участие в концерте в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города. Рядом с ней находились врачи. Судя по видео, опубликованным зрителями в Сети, певицу на сцену вынесли охранники, но при этом артистка была активна и весела.