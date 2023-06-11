Москва, 11 июня, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Станислав Куроптев погиб в результате ДТП в Ярославской области. Об этом друг артиста Денис Гагарин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео Станислав Куроптев

По словам Гагарина, автомобиль Куроптева, двигавшийся по трассе Ярославль — Москва, задел фуру. Обе машины остановились, водители вышли на обочину, чтобы обсудить аварию.

«В этот момент сзади в фуру въехала другая фура и их сбило. Стас погиб на месте», — написал друг актёра.

Гагарин назвал произошедшее ужасной трагедией. Куроптеву было 28 лет. Похороны пройдут на родине актёра в Архангельской области, церемония прощания организована в Ярославле.

Станислав Куроптев родился 24 ноября 1994 года, в 2016 году окончил Ярославский театральный институт. Работал в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Актёр снялся в 12 фильмах и сериалах, в числе которых «Кодекс чести — 7», «Воронины», «Специалист», «Куба. Личное дело», «Ростов», «Заповедный спецназ» и другие.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский ситком «Воронины», основанный на американском шоу «Все любят Рэймонда», попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий адаптированный телесериал. Ситком насчитывает 24 сезона и более 550 серий.