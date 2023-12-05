Луганск, 5 декабря, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Украинские войска снизили интенсивность обстрелов на краснолиманском направлении из-за ухудшения погодных условий. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 5 декабря в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источников эксперта, подразделения ВСУ стали реже вести огонь из артиллерийских орудий западного образца на сватово-кременском участке фронта.

«Данный факт связан с неблагоприятными погодными условиями, поскольку затруднены доставка боекомплекта, перемещение на огневые рубежи, а также корректировка ведения огня при помощи БПЛА», — пояснил Марочко.

По данным Министерства обороны на 4 декабря, за сутки ВС России отразили на краснолиманском направлении пять атак ВСУ, бои шли в районе Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Противник потерял до 280 бойцов и пять бронемашин «Козак».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о попытках бойцов ВСУ компенсировать снижение работы артиллерии на краснолиманском направлении другими средствами. Около города Кременная, отмечал он, противник стал чаще применять ударные беспилотники, одновременно снижая интенсивность артиллерийского огня из натовских орудий.