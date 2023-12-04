Москва, 4 декабря, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, противник потерял до 280 военных и пять бронемашин «Козак». Об этом 4 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Конашенков сообщил, что украинская армия за сутки потеряла 550 военных на краснолиманском и донецком направлениях. Российские подразделения отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Ямполовка в Лиманском районе в ДНР. На донецком направлении российские военные нанесли ВСУ поражение в районах сёл Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка в ДНР.

Под Днепропетровском российские подразделения уничтожили командный пункт ВСУ. Также российские военные уничтожили склады горючего в районах Хмельницкого и Миргорода в Полтавской области.