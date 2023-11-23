Луганск, 23 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ пытаются компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. Об этом 23 ноября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, около населённого пункта Кременная отмечается тенденция роста использования ВСУ ударных беспилотников одновременно со снижением интенсивности артиллерийского огня орудиями НАТО.

Эксперт отметил, что также усиливаются обстрелы из стрелкового оружия и боевых машин пехоты.

«Таким образом противник пытается компенсировать снижение работы артиллерии и сохранить боевой потенциал подразделений, находящихся в данном районе», — сообщил Марочко.

Как передавало ИА Регнум, ранее Марочко сообщал, что на купянском направлении после установления минусовых температур и окончания осенней распутицы ВСУ вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами. Эксперт уточнил, что ранее эти участки для ВСУ не представляли угрозы из-за распутицы и болотистой местности.

Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн отмечал, что трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне. Россия однозначно побеждает Украину, добавил учёный. Во время летнего контрнаступления ВСУ понесли большие потери, теперь необходимо планировать очередную мобилизацию, которая нанесёт урон экономике Украины и боевому духу граждан, отметил он.