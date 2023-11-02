Москва, 2 ноября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области предложило Минфину запретить продажу мороженого с алкоголем для несовершеннолетних, говорится в материале «Известий».

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«В регионе планировалось открытие палаток для уличной торговли с алкогольным мороженым», — следует из текста.

Отмечалось, что крепость такого мороженого может варьироваться от 1,5 до 6%. Это ставит его в один ряд с такими напитками, как пиво и сидр. При этом мороженое входит в список исключений, которые регулятор не считает спиртным, поэтому его могут покупать дети.

По мнению авторов инициативы, владельцы палаток с мороженым фактически предлагают к продаже алкоголь, несмотря на то, что это происходило завуалированным способом.

В Росалкогольтабакконтроле поддержали предложение ограничить продажи алкогольного мороженого, запретив их для несовершеннолетних, а также позволив продавать его только в заведениях общепита.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Минфин поддержал идею ввести минимальные розничные цены на сидр и пиво. Министерство выступило за госрегулирование производства и оборота метанолсодержащих жидкостей, в том числе лицензирование данной продукции.

Помимо этого, 16 октября Минфин предложил с 1 января 2024 года поднять минимальную цену на водку до 299 рублей за 0,5 литра. Инициатива также предусматривает повышение цен на бренди до 403 рублей за пол-литровую бутылку и на коньяк — до 556 рублей.