Москва, 28 ноября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В России предложили ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах. Проект соответствующего распоряжения разработало Министерство финансов.

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Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках, при этом такая продукция не попадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений и распространяется неограниченно.

В министерстве отметили, что в результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Согласно подготовленному документу, крепость алкогольного мороженого не должна превышать 1,2% по аналогии с квасом. Это относится как к мороженому, так и к взбитым замороженным фруктовым, плодово-ягодным и овощным десертам, щербетам, смесям для их приготовления и сладкому пищевому льду.

Как сообщало ИА Регнум, с просьбой ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем для несовершеннолетних к Минфину в начале ноября обратилось министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Поводом стали планы местных компаний открыть в регионе палатки для уличной торговли мороженым с алкоголем с крепостью от 1,5% до 6%.

По мнению авторов инициативы, владельцы палаток с мороженым фактически предлагают к продаже алкоголь, несмотря на то, что это происходит завуалированным способом.

В Росалкогольтабакконтроле поддержали предложение ограничить продажи алкогольного мороженого, запретив их для несовершеннолетних, а также позволив продавать его только в заведениях общепита.