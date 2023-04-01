Москва, 1 апреля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Элитную московскую квартиру бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова вновь выставили на аукцион. Об этом 1 апреля сообщает РБК со ссылкой на портал «ГИС Торги».

Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов

Отмечается, что квартира в Хамовниках площадью более 300 квадратных метров продаётся по стартовой цене более 411 млн руб. Шаг аукциона составил 4 млн руб. Торги запланированы на 19 апреля.

Абызов, который в 2012–2018 годах координировал работу «Открытого правительства», был арестован в марте 2019 года. Он и ещё 11 человек обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, коммерческом подкупе, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств и отмывании преступных доходов.

По данным следствия, обвиняемые в 2012–2018 годах в составе преступного сообщества похитили 4 млрд руб. у энергетических компаний «Сибэко» и «РЭС». Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с доходом на сумму более 32,5 млрд руб. По иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 млрд руб., имущество фигурантов арестовано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Абызов отбился от многомиллиардного иска по делу «Группы Е4». Арбитраж Москвы отказался привлекать к субсидиарной ответственности трёх физлиц, в числе которых был и Абызов.