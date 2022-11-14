Москва, , 04:20 — REGNUM Арбитраж Москвы, рассмотрев требования кредиторов в ходе банкротного дела АО «Группа Е4», отказался привлекать к субсидиарной ответственности трёх физлиц, в числе которых был и бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов. Определение может быть обжаловано в десятидневный срок с даты изготовления судебного акта в полном объёме. Пока вердикт обнародован только в результативной части, сообщает ИА REGNUM.

Михаил Абызов Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья Пешехонова в определении отметила, что отказывает «в удовлетворении заявлений АО «Альфа-Банк», Редельяко Холдингс ЛТД, ПАО «Т Плюс», конкурсного управляющего должника, Матвеева Александра Андреевича, ООО «СУПТР-10» и не будет привлекать к субсидиарной ответственности Михаила Абызова, Екатерину Сиротенко и Андрея Малышева. Сумма претензий к фигурантам несколько раз менялась. В одной из претензий кредиторов речь шла о более чем 34 млрд рублей.

Напомним, компанию «Группы Е4» ранее связывали с Абызовым и его бывшей супругой Сиротенко, а Малышев был топ-менеджером компании.

Помимо этого, Абызов проходит фигурантом по уголовному делу, которое связано с выводом из России миллиардов рублей через группу офшоров. В материалах следствия речь идёт о средствах, которые были уведены у акционеров крупных энергокомпаний. Год назад Генпрокуратура РФ в рамках гражданского иска уже взыскала с бывшего министра 22 млн долларов США.