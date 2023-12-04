* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 4 декабря, 2023, 21:10 — ИА Регнум. В новой версии WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) для iPhone появилась возможность отправлять фотографии и видеозаписи в оригинальном качестве, сообщил 4 декабря портал WABetaInfo, который отслеживает изменения и нововведения в мессенджере.

Нововведение было замечено в версии WhatsApp для iOS под номером 23.24.73. Благодаря этой функции пользователи смогут отправлять фото и видео файлы без потери качества. Вложения должны отправляться в качестве документа, как это реализовано в Telegram. Для этого им необходимо зайти в чат и нажать на кнопку «Поделиться», затем выбрать «Документ», после чего нажать на пункт «Выберите фото или видео». Объём отсылаемых файлов ограничен 2 ГБ.

Новая возможность станет доступна для владельцев устройств на базе iOS в ближайшие недели. Когда функция заработает для тех, кто пользуется Android, пока не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в мае WhatsApp ввёл функцию закрытых чатов. Сообщалось, что из них не приходят уведомления о новых сообщениях, чтобы их не увидел посторонний человек, к которому телефон попал в руки.

В ноябре в WhatsApp также ввели чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта. Они предназначены для консультации пользователей по различным вопросам.

Тем временем зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный 4 декабря обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке. Он отметил, что российским госслужащим уже не рекомендуется пользоваться техникой американской компании Apple. Парламентарий выразил мнение, что избегать утечки данных следует, не допуская самой её возможности, а лучшим для этого способом станет предлагаемый запрет.