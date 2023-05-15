Москва, 15 мая, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новой функции, которая позволит сохранить конфиденциальность переписки. Безопасность будет обеспечивать опция «Закрытие чата», для использования которой нужно будет ввести пароль или биометрические данные. Об этом сообщили 15 мая в официальном блоге мессенджера.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press Мессенджер WhatsApp

Отмечается, что сообщения в таком закрытом чате будут храниться в отдельной папке, не находящейся на главном экране. Автоматически они будут также скрыты и в уведомлениях. Чтобы открыть закрытую папку, необходимо будет ввести пароль устройства или сканировать отпечаток пальца.

Для закрытия чата потребуется нажать на имя собеседника в личной переписке или на название группы, а чтобы сообщения стали видимыми на экране, необходимо будет провести по нему пальцем, введя пароль телефона или сканируя биометрические данные.

В компании отметили, что внедрение функции «Закрытие чата» уже ведётся.

Ранее в блоге мессенджера WhatsApp сообщалось о внедрении возможности использования одного аккаунта на нескольких смартфонах. С помощью этой функции пользователи смогут привязать к своему аккаунту WhatsApp до четырёх устройств по аналогии с привязкой веб-версии, на планшете и в клиенте для компьютера.