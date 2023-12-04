Москва, 4 декабря, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренкос предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Об этом пишет газета «Известия». По мнению Выборного, особое внимание в этом вопросе следует уделить лицам, имеющим доступ к документам для служебного пользования (ДСП).

«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что недавно во Франции членам правительства запретили пользоваться мессенджерами WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Telegram и Signal. Выборный считает, что нашей стране также следует проработать аналогичный запрет.

Зампред комитета отметил, что российским госслужащим уже не рекомендуется пользоваться техникой американской компании Apple. Вместе с тем, как подчеркнул депутат, в случае, если у человека есть аккаунты в иностранных мессенджерах, то информацию о нём можно получить с любого устройства.

Парламентарий выразил мнение, что избегать утечку данных следует, не допуская самой её возможности, а лучшим для этого способом станет предлагаемый запрет. Выборный призвал усилить цифровую безопасность, чтобы у злоумышленников не осталось ни одного способа совершать подобные преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года в Санкт-Петербурге местное правительство запретило своим сотрудникам, а также работникам бюджетных организаций, использовать в служебных целях мессенджеры WhatsApp* и Viber. Власти города также ввели запрет для госслужащих на сервисы для видеозвонков и конференций Zoom и Skype.

В октябре 2022 года депутат Госдумы Антон Горелкин предложил запретить российским чиновникам пользоваться WhatsApp* в служебных целях. Он также посоветовал гражданам не доверять этому сервису свою переписку.