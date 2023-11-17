Москва, 17 ноября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) появились чаты с виртуальными помощниками, которые работают на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 17 ноября сообщил посвященный мессенджеру портал WABetaInfo.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique

Специалисты портала уточнили, что в обновлённой версии мессенджера в списке диалогов появились чаты с ИИ-ассистентами. В меню чатов появилась специальная иконка, нажатие на которую запускает общение с виртуальным помощником.

Отмечается, что ИИ-помощники предназначены для консультаций пользователей по различным вопросам и для помощи в повседневной жизни. Новинка появилась в версии приложения 2.23.24.26, однако она доступна лишь некоторым пользователям.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября мессенджер запустил голосовые чаты для больших групп пользователей. Новая функция создана для того, чтобы упростить общение в больших группах, участники которых также теперь смогут отправлять бесшумные уведомления с приглашением в голосовой чат.

У некоторых пользователей мессенджера WhatsApp появилась новая функция дополнительной защиты чатов с помощью кода. Благодаря ей диалоги не будут отображаться в основном списке мессенджера, также при необходимости можно будет скрыть и уже скрытые диалоги.