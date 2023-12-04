Путин назвал образцовыми действия моряков фрегата «Адмирал Макаров»
Путин: моряки «Адмирала Макарова» показали образец выполнения воинского долга
Москва, 4 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав фрегата «Адмирал Макаров» с присвоением фрегату почётного наименование гвардейский.
Глава государства отметил, что решительные действия моряков в ходе проведения специальной военной операции России стали образцом выполнения воинского долга.
Новость дополняется.