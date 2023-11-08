Москва, 8 ноября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил почётные наименования трём бригадам Вооружённых сил России. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригад в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, почётное наименование «гвардейская» присвоено 297-й зенитной ракетной бригаде, 16-й отдельной Хинганской бригаде радиационной, химической и биологической защиты, а также 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и вооруженных сил. Звания генерал-лейтенанта полиции присвоены шести офицерам, генерал-майор полиции — 21 сотруднику органов внутренних дел, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора — по одному сотруднику.

Звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему Вооружённых сил России, генерал-лейтенанта — троим офицерам, генерал-майора — 11 военнослужащим.

Российский лидер назвал участников специальной военной операции героями и призвал принять всё меры, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи. Он также попросил глав субъектов РФ держать этот вопрос на личном контроле.

15 октября 2023 года президент России поблагодарил российское военное руководство и военнослужащих за мужество и героизм, которые они проявляют в зоне СВО.