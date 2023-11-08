Москва, 8 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Звания генерал-лейтенанта полиции присвоены шести офицерам, генерал-майора полиции — 21 сотруднику органов внутренних дел, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора — по одному сотруднику.

Звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему Вооружённых сил России, генерал-лейтенанта — троим офицерам, генерал-майора — 11 военнослужащим.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 октября на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что борьба со злом и угнетением, которые поощряются Западом, является долгом настоящего мужчины в ходе специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в зоне СВО решается будущее России и всего остального мира, в том числе и Палестины.

Российский лидер назвал участников специальной военной операции героями и призвал принять все меры, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи. Он также попросил глав субъектов РФ держать этот вопрос на личном контроле.

15 октября 2023 года президент России поблагодарил российское военное руководство и военнослужащих за мужество и героизм, которые они проявляют в зоне СВО.