Москва, 4 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в конце декабря встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ. Об этом российский лидер сообщил во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Важный импульс дальнейшему развитию всех направлений двусторонних связей придал наш недавний визит в Астану. Вновь увидимся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в конце месяца в Петербурге на традиционных встречах лидеров ЕврАзЭС и СНГ», — сказал он.

Российский лидер отметил, что взаимодействие России с Казахстаном выстраивается в конструктивном ключе в рамках ЕАЭС, СНГ и на других международных площадках. Россия будет всячески способствовать выполнению Казахстаном функций председателя в следующем году в организации договора о гарантированной безопасности и в Шанхайской организации сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ноябре посетил Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Лидеры обменялись мнениями по региональным и международным проблемам.

Токаев ранее заявил, что провёл с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы. Он назвал визит российского лидера в Казахстан успешным.

Лидеры России и Казахстана подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024-26 годы.