Астана, 9 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024-26 годы.

Константин Завражин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Так, стороны заключили в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта, а также план мероприятий по взаимодействию Федеральной таможенной службы России и комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана с участием представительств таможенных служб на 2024–2025 годы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3845035" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в церемонии подписания совместных документов

Как передавало ИА Регнум, Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Также лидеры обменяются мнениями по региональным и международным проблемам.

Токаев ранее заявил, что провёл с президентом России переговоры по всем вопросам сотрудничества и было достигнуто полное взаимопонимание по вопросам предстоящей совместной работы. Он назвал визит российского лидера в Казахстан успешным.

Президент России, в свою очередь, заявил, что стратегическое партнёрство и союзничество между РФ и Казахстаном уверенно развивается, Москва уже сейчас является для Астаны крупнейшим поставщиком многих продуктов.