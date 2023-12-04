Москва, 4 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Украина нарушает ряд статей Конвенции ООН о правах ребёнка, которые гарантируют право на жизнь, свободу совести, мысли, а также запрещают вербовку и эксплуатацию детей во время вооружённых конфликтов. Об этом говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

В частности, в документе, который приводит «РИА Новости», говорится, что члены комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, гарантирующих право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка.

Дети, проживающие на Украине, отмечается в проекте обращения, подвергаются постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды. Кроме того, с 2014 года в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено более 836, а потерпевшими признаны более 24 тысяч несовершеннолетних.

Кроме того, украинские вооружённые формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, фабриковать и распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках. Эти действия, отмечают парламентарии, самым грубым образом нарушают статьи Конвенции, запрещающие эксплуатацию и вербовку детей.

В обращении, которое было разработано в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, также говорится, что структуры ООН намеренно игнорируют факты украинских преступлений в отношении детей и уклоняются от прямых обязательств.

Как передавало ИА Регнум, в июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она — сирота.

27 сентября уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк на форуме «Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс — реалии» в Луганске заявила, что свыше 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года из-за действий ВСУ.