Донецк, 27 июля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Украине зафиксированы случаи принудительного вывоза детей Донбасса за границу. Об этом рассказали участники пресс-конференции, посвящённой теме ущемления прав несовершеннолетних со стороны киевских властей.

Один из таких примеров ― семья из города Счастье в ЛНР, сообщило РИА Новости. Лилия Веремеева сообщила, что её дочь Киру принудительно вывезли на западную Украину без документов, а имеющиеся оригиналы аннулировали. В документах, обнаруженных в городе Счастье, значилось, что ребёнок сирота и родителей у неё нет. По её матери, девочку готовили к последующей отправке за границу.

Это подтворила и сама девочка. Она рассказала, что из Счастья их увезли в Северное (ЛНР), но там машина не остановилась и проследовала дальше.

«Мы вообще не знали, куда мы едем, нам ничего не говорили. Потом нас повезли в Нижнее Селище (Львовская область), там мы были несколько месяцев, и нас перевезли», ― добавила Кира.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на Украине киевские власти совершают преступления против детей. Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, отбирают детей.

Дипломат отметил, что все эти девять лет войны Киев не интересовался судьбой детей в Донбассе, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности.

В июне ООН представила доклад о детях в вооружённых конфликтах, в том числе на Украине. В нём Россию внесли в список стран, якобы совершающих преступления против детей, а Украину — нет. При этом в докладе привели информацию о гибели детей в результате действий украинских военных.

Как заявил Небензя, эпизоды предполагаемых нарушений описали таким образом, что они не подлежат верификации. Более того, запросы России о получении уточняющей информации в ООН не дали необходимых результатов.

Постпред также добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашёл в себе мужества признать преступления ВСУ против детей.

В конце мая в Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить детей-сирот за границу. Речь идёт о детях, оставшихся без родителей, из новых регионов ― Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик. Известно, что женщина приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine, который работает со Службой безопасности Украины.