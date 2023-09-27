Луганск, 27 сентября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Свыше 180 несовершеннолетних получили ранения, 65 детей погибли в Луганской Народной Республике с 2014 года из-за действий ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк на форуме «Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии» в Луганске, её слова привела в своём Telegram-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

«С 2014 года по настоящее время пострадал 251 ребёнок, из них 186 детей получили ранения, 65 детей к сожалению, погибли», — сообщила Швенк.

Как передавало ИА Регнум, на Украине зафиксировали случаи принудительного вывоза детей Донбасса за границу. СМИ сообщили, что один из таких примеров ― семья из города Счастье в ЛНР. Лилия Веремеева сообщила, что её дочь Киру принудительно вывезли на Западную Украину без документов, а имеющиеся оригиналы аннулировали. В документах, обнаруженных в городе Счастье, значилось, что ребёнок — сирота и родителей у неё нет. По словам её матери, девочку готовили к последующей отправке за границу. Это подтвердила и сама девочка. Она рассказала, что из Счастья их увезли в Северное (ЛНР), но там машина не остановилась и проследовала дальше.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на Украине киевские власти совершают преступления против детей. Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, отбирают детей.