Москва, 4 декабря, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России 4 декабря опубликовало кадры работы штурмовых групп подразделений воздушно-десантных войск Южной группировки ВС РФ в посёлке Артёмовское Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА Регнум

Подразделения ВДВ при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населённый пункт Артёмовское, сказано в сообщении ведомства.

«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления», — отметили в Минобороны.

Штурмовая авиация ВС РФ нанесла удар по укреплённым позициям и фортификационным сооружениям ВСУ. Деморализовав противника точными ударами, десантники пошли на штурм с нескольких направлений. Поддержку им оказывали также операторы беспилотных летательных аппаратов. Используя стрелковое оружие, десантники взяли населённый пункт штурмом, а противник бежал, бросив раненых и убитых, при этом часть солдат ВСУ сложила оружие и сдалась в плен, рассказали в Министерстве.

27 ноября в ведомстве сообщали, что российские военные захватили опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении. Пункт был обнаружен с помощью беспилотников. По переданным координатам был нанесён удар артиллерийскими расчётами ВДВ. После этого отряд пошёл на штурм.

5 ноября сообщалось, что бойцы одного из разведывательных подразделений Центрального военного округа взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом (ДНР). Разведгруппа вступила в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений, а зачистив опорный пункт, продолжила движение в тыл ВСУ, отметили в Минобороны.