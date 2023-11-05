Красный Лиман, ДНР, 5 ноября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Бойцы одного из разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, текст которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что отряд выдвинулся к объекту, спешившись из бронированной капсулы. При этом группа передовых разведчиков отправилась к цели на квадроцикле. Бойцы также подняли в воздух коптер.

Минобороны также опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы подразделения в 105-ю годовщину Дня военного разведчика.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября стало известно, что российская разведгруппа провела рейд на правый берег Днепра, уничтожив наблюдательный пункт ВСУ. В качестве трофеев разведчики взяли с собой флаг одной из частей украинских вооружённых формирований, а также документы ВСУ, которые находились в укрытии.

5 октября военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что российские разведчики видели, как члены украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли троих украинских военнослужащих в районе Кременной (ЛНР).

Они привели их к реке Северский Донец в кузове автомобиля, а затем вытолкали и убили. По словам Марочко, после этого боевики сбросили тела в воду.