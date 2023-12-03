Москва, 3 декабря, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Аномально холодная погода в ближайшие дни наступит на 60% территории России, сообщил 3 декабря «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM

По прогнозу синоптиков, отклонение температуры воздуха достигнет семи градусов.

Вильфанд также рассказал, что в ряде регионов Сибири будет неблагоприятная погода из-за противостояния холодных и тёплых воздушных масс. 3 и 4 декабря ожидаются мокрый снег и дождь. В Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай спрогнозировали сильные осадки.

Такая сложная погода в сибирских регионах приведёт к образованию отложений мокрого снега, гололёду, метелям и снежным заносам, добавил метеоролог. Он предупредил о сильном ветре в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях в Алтайском и Красноярском краях, скорость которого достигнет от 25 до 30 м/с. В этих регионах ожидают понижения температуры на 10–15 градусов.

В Гидрометцентре также прогнозируют резкое ухудшение погоды в Крыму. На полуострове ожидаются дождь и снег, в южных регионах осадки будут сильными, а ветер будет достигать 25 м/с. Там ожидается понижение температуры на 10–12 градусов.

Кроме того, непогода придёт 5 декабря в Ростовскую область и Краснодарский край. В регионах будет мокрый дождь и снег, что приведёт к образованию гололедицы.

Как сообщало ИА Регнум, крымское МЧС 3 декабря объявило на полуострове штормовое предупреждение. В течение суток на полуострове произойдёт резкое ухудшение погоды.

Жителей Москвы также предупредили об ухудшении погоды с 3 декабря — обильном снегопаде. В столичном управлении МЧС подчеркнули, что это может привести к серьёзным последствиям, жителей призвали быть осторожными на дорогах.