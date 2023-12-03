Симферополь, 3 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Крыму уже в ближайшие сутки прогнозируют резкое изменение погоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Макс Ветров/РИА Новости

«Четвёртого декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, синоптики ожидают усиления северо-восточного ветра до 15–20 м/с. При этом значительно похолодает. Столбики термометров опустятся на 10–12 градусов ― до 0…+5 градусов. В регионе объявили штормовое предупреждение.

«Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — предупредили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября на Крым обрушился шторм. Он стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Скорость ветра достигала 40 м/с. Из-за непогоды в Крыму погибли пять человек, пострадали семь жителей. В акватории Чёрного моря из-за разгула стихии закрыли судоходство, в связи с непогодой на Приморской набережной закрыли береговые зоны для прогулок.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов 27 ноября заявил, что регион пережил «армагеддон». Из-за непогоды в Крыму и Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днём.

Министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев сообщил, что, по предварительным оценкам, сумма ущерба от последствий «шторма века» в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.

27 ноября синоптики предупредили жителей 15 регионов шести федеральных округов России о сильном ветре и возможных осадках, а также нарушении систем жизнеобеспечения населения. Непогоду, в частности, прогнозировали в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии, Адыгее, а также в Красноярском, Камчатском краях.