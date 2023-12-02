Москва, 2 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. С 3 на 4 декабря в Москве ожидается мощный снегопад с метелью. Такая непогода может привести к серьёзным проблемам, предупредили в пресс-службе регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM

МЧС призвало жителей Подмосковья быть внимательными и предельно осторожными на дорогах в связи с ожидаемой гололедицей.

Синоптики спрогнозировали сильнейший снегопад за почти 50 лет. В столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков. Но помимо них, жителей Московской области ожидают крепкие морозы.

В первую неделю декабря местным жителям стоит подготовиться к значительному понижению температуры. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что к утру понедельника сугробы вырастут минимум на 5 см, ожидается метель. Она посоветовала при возможности пользоваться общественным транспортом.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о небывало крепких морозах с 5 по 10 декабря. Он отметил, что такой холодной погоды ещё не фиксировали в XXI веке. По его словам, понижение температуры воздуха ожидается 5 декабря до 17 градусов мороза ночью и 15 днём.

Также Вильфанд предупредил об аномальных холодах почти на всей территории России в ближайшие дни. Аномалии будут впечатляющие, подытожил он.