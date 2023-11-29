Вашингтон, 29 ноября, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Беспилотник, запущенный с территории Йемена сбил над Красным морем эсминец ВМС США USS Carney, находящийся у Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом 29 ноября сообщает Associted Press со ссылкой на представителя ВМС США.

Пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что экипаж корабля посчитал беспилотник иранского производства KAS-04 угрозой и принял решение сбить его.

Поясняется, что США направили в Красное море свои корабли после начала боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что иранский беспилотный летательный аппарат 28 ноября пролетел рядом с атомным авианосцем ВМС Соединённых Штатов Америки «Дуайт Эйзенхауэр» в Персидском заливе.

Американские военные посчитали инцидент результатом проявления непрофессионализма и несоблюдения норм безопасности со стороны Ирана, согласно которым беспилотникам предписано держаться на расстоянии более 18,5 км от авианосца.