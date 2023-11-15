Вашингтон, 15 ноября, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Эсминцу ВМС США Thomas Hudner, находящемуся в Красном море, пришлось отражать атаку беспилотника, сообщили в Пентагоне 15 ноября.

(сс) Brian G. Reynolds

«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — сообщили в ведомстве.

Других подробностей в Пентагоне не раскрыли.

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 октября приказал Thomas Hudner отправиться на восток Средиземного моря из-за обострения палестино-израильского конфликта. Он также отправил в этот регион авианосец Gerald R. Ford, эсминцы Ramage, Carney и Roosevelt.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 20 октября сообщил, что моряки Carney перехватили крылатые ракеты и беспилотники, запущенные с территории Йемена.