Нью-Дели, 3 декабря, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Крупнейшая газовая компания Индии Gail Ltd. намерена истребовать с бывшего подразделения «Газпрома» SEFE Marketing&Trading Singapore $1,8 млрд. Иск в соответствующим требованием компания подала в Лондонский международный арбитражный суд. Об этом сообщила газета The Financial Express.

Soeren Stache/Global Look Press

Как пояснили в компании, индийская сторона потребовала выплатить компенсацию за непоставку сжиженного природного газа по долгосрочному контракту.

Также в заявлении Gail, опубликованном на фондовой бирже, компания потребовала альтернативных мер, включая неденежные льготы.

«Форс-мажорные обстоятельства, о которых заявил поставщик, не соответствовали контракту», — пояснил управляющий директор Gail Сандир Кумар Гупта.

Соглашение с «Газпромом» на поставку до 2,85 млн тонн газа ежегодно в течение 20 лет индийская компания подписала в 2012 году. Однако после начала спецоперации на Украине контракт расторгли, «дочка» «Газпрома» перешла под управление Германии.

В июне 2023 года правительство России разрешило «Новатэку» поставлять газ компании Gail в объёме 2,9 млн тонн в год. Контракт заключили до 2041 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае польская компания EuRoPol GAZ, осуществляющая транзит природного газа на участке Ямал — Европа, подала иск против «Газпрома» из-за прекращения поставок из России. Вице-премьер Польши, министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин пояснил, что транзитная компания требует от «Газпрома» «непогашенный долг» в размере 850 млн злотых (около $220 млн США), а также хочет получить «упущенную прибыль» в размере 5 млрд злотых (около $1,2 млрд США).

В ноябре наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита исторической задолженности перед российской компанией «Газпром» за поставленный газ. Отчёт посчитали не удовлетворяющим требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО «Газпром». В пресс-службе российской компании подчеркнули, что выводы отчёта не могут влиять на размер и обоснованность задолженности.