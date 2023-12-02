Москва, 2 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. В будущем переход на электронные медицинские карты станет обязательным, сообщил 2 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».

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«В противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем. Отказ от бумаги — это финансовый, интеллектуальный инструмент», — сказал министр.

Он добавил, что с 2024 года переход на электронные медкарты Минздрав будет предъявлять органам исполнительной власти как обязательное условие.

Мурашко пояснил, что отказ от бумажных медкарт — это новый базовый принцип организации первичного звена. Как отметил министр, электронные документы позволят осуществлять преемственность между уровнями оказания медицинской помощи.

При этом он заявил, что дело ни в коем случае не в почерке врачей, который уже в анекдотах зарекомендовал себя, а именно в формировании ресурса данных.

Конгресс «Национальное здравоохранение» проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ. Его организовали в рамках международной выставки-форума «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты. Бумажные карты перевезли на хранение в архив. С начала 2022 года жители столицы обратились к сервису более 65 млн раз, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В октябре 2022 года у жителей Москвы появилась возможность предоставить доступ к своим электронным медкартам врачам из частных медучреждений. Отмечалось, что доступ врачей частных клиник в онлайн-формате по временной ссылке возможен только с разрешения пациента.