Москва, 24 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. У жителей Москвы появилась возможность предоставлять доступ к своим электронным медицинским картам врачам из частных и других медицинских учреждений, сообщается 24 октября на портале мэра столицы.

Wqow.com Медицинский работник

Доступ к электронным медицинским картам москвичей, а также к медкартам их детей будет осуществляться по специальной ссылке. Пациенту нужно отправить врачу ссылку, сгенерированную в веб-версии сервиса. mos.ru.

Отмечается, что доступ врачей частных клиник в онлайн-формате по временной ссылке будет доступен только с разрешения пациента, в установленный им временной период и только в выбранные пользователем разделы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве все детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты.

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