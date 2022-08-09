Москва, 9 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Москве все детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты. Бумажные медкарты начали перевозить на хранение в архив, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Электронная медицинская карта

На месте хранилищ медкарт в детских поликлиниках оборудуют комфортные помещения для врачей — комнаты профессионального роста для проведения тренингов и мастер-классов и комнаты отдыха.

Вся медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой у родителей — прямо в смартфоне. Родители могут ознакомиться с информацией о выписанных рецептах, эпикризах из стационара и самостоятельно внести сведения о наличии или отсутствии аллергии у ребенка, заполнив анкету из 10 вопросов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве ещё две детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты.

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