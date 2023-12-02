Калуга, 2 декабря, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Всем четверым подозреваемым в похищении восьмилетней жительницы города Козельска Златы Калужский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 2 декабря в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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«Суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который в последующем может быть продлён», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемые — трое мужчин 21, 40 и 44 лет и женщина 37 лет. По версии следствия, они похитили Злату 29 ноября, а затем требовали за неё выкуп в размере полутора миллионов рублей.

Их подозревают в совершении похищения (статья 126 УК РФ) и вымогательства (статья 163 УК). За совершение этих преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября СК распространил сообщение о пропаже в Козельске восьмилетней ученицы второго класса Златы. Сообщение о пропаже поступило вечером 29 ноября. Ведомство возбудило уголовное дело, к поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Как сообщила мать Златы, она получила смс-сообщение с требованием выкупа в размере 1,5 млн рублей. Вечером 30 ноября СК РФ сообщил, что Злату нашли.

На следующий день, 1 декабря, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании в деревне Касьяново в Калужской области подозреваемых в похищении. Ими оказалась семья Новиковых — 40-летний Аркадий, его 37-летняя жена Ирина, 21-летний сын Андрей и бывший муж жены Дмитрий.

Злата, как выяснилось, примерно в три часа дня 29 ноября вышла из школьного автобуса, но до дома не дошла. Её посадили в машину и отвезли в частный дом в деревне. После этого похитители 30 ноября отвезли её в деревню Таратухино в Тульской области, высадили из автомобили, оставили на улице и уехали.

Ребёнок зашёл в дом к жителям деревни и попросил о помощи.