Козельск, Калужская область, 30 ноября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В городе Козельске Калужской области ищут похищенную восьмилетнюю ученицу второго класса. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК.

СУ СК России по Калужской области

«В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки. 29 ноября 2023 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже в Козельске восьмилетней Златы Л.», — говорится в сообщении

Следователи по особо важным делам и криминалисты следственного управления выясняют обстоятельств пропажи девочки и устанавливают её местонахождение. Поиски ребенка также начали полицейские и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Как сообщила подруга матери пропавшей девочки, слова которой привёл телеканал РЕН ТВ, неизвестные заявили, что похитили ребёнка.

По словам женщины, мать девочки работает, потому что разошлась с мужем. Когда она 29 ноября приехала домой, то не нашла дочери дома.

«Когда девочку стали искать, пришло SMS, за ребенка попросили выкуп. «Мы просим 1,5 млн рублей», — было написано [в сообщении]. Сама симка была неактивна. Кто писал, неизвестно», — заявила подруга семьи пропавшей второклассницы Елена.

Она уточнила, что девочку последний раз видели около 15:00 (совпадает с мск) 29 ноября, когда ребёнка высадили из автобуса.

«По камерам её видели последний раз катающейся на горке. От горки до дома всего 15 минут идти, Козельск — маленький город», — сказала женщина.

Елена добавила, что муж её подруги в момент пропажи ребёнка находился в суде по уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября стало известно, что восьмилетняя школьница, пропавшая накануне в городе Артёмовском Свердловской области, провалилась под лёд на реке и утонула. Тело девочки обнаружили в реке Бобровке на расстоянии около 20 метров от дома.

В начале ноября в Челябинской области пропал девятилетний мальчик, который ушёл кататься на велосипеде. Ребёнка 5 ноября нашли мёртвым в реке, его велосипед лежал на берегу.