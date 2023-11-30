Калуга, 30 ноября, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка, от матери которой требовали выкуп, нашлась. Как стало известно вечером 30 ноября, ребёнка уже доставили в больницу для осмотра.

«Местонахождение девочки установлено. Ребёнок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу», — сообщило следственное управление в Telegram-канале.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в свою очередь отметил, что «как камень с души упал», когда девочку нашли. Ребёнка искали полиция и волонтёры.

Как сообщало ИА Регнум, о пропаже девочки стало известно 29 ноября, по факту чего правоохранители возбудили уголовное дело. Как сообщала подруга её матери, вскоре неизвестные заявили, что похитили девочку. Когда девочку стали искать, пришло SMS, в котором за неё просили выкуп в размере 1,5 млн рублей. Кто прислал его, неизвестно.