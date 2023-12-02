Вашингтон, 2 декабря, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Вероятность того, что Сенат США резко сократит финансирование украинского режима, очень высока, считает политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Сенат может проголосовать по пакетному запросу президента США Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не ранее 11 декабря.

«Когда строится внешняя политика, то всегда исходят из худшего сценария. Для нас худший сценарий в том, что Сенат полностью одобрит этот запрос. И тогда конфликт на Украине будет продолжаться ещё год. Но вероятность того, что Сенат сохранит ситуацию по Украине неопределённой, довольно большая. То есть финансирование не сократится до нуля, но резко уменьшится. Это касается как вопроса поставок вооружений киевскому режиму, так и финансирования дефицита бюджета Украины», — объяснил Ткаченко.

По его словам, какие-то деньги на Украину продолжат поступать, потому что это очень выгодный для США проект — фактически Вашингтон нашёл государство-наёмника, который сражается за него с главным союзником (Россией) главного противника (Китая).

«Кроме того, военные расходы США относительно небольшие — менее 3% ВВП. То есть Белый дом может позволить себе тратить ещё больше, как на Пентагон вообще, так и на Украину в частности. Так что здесь проблема внутриполитическая — как договорятся демократы с республиканцами. Но поскольку Сенат контролируют демократы, то, скорее всего, они поддержат запрос Байдена. Но какой именно вариант финансирования, сказать сложно. Должно быть, 60 млрд они не выделят, но десяток миллиардов Украина получит», — уточнил эксперт.

При этом он объяснил, почему Байден настаивает на том, чтобы помощь Украине и Израилю выделили одним пакетом.

«Дело в том, что на Израиль он может выбить денег сколько угодно и в любой момент. А на Украину в США почти никто не хочет давать. Поэтому и реализуется идея всё сложить в одну корзину для того, чтобы протащить украинское финансирование», — рассказал Ткаченко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Bloomberg, голосование по вопросу выделения помощи Украине проведут в Сенате не раньше 11 декабря, так как 15 декабря он уйдёт на рождественские каникулы.

Кроме того, есть мнение, что рассмотрение закона о выделении пакета помощи Украине могут отложить на период после выборов президента США в ноябре 2024 года. Вдобавок некоторые конгрессмены выразили опасения, что если главой Белого дома изберут Дональда Трампа, то поддержка может и вовсе прекратиться. Западные СМИ полагают, что без американской поддержки Киева европейские союзники «могут быстро пасть духом».

В свою очередь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставлять Украине оружие и боевую технику в рамках первоначально одобренного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются.